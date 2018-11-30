إتهام مخلص جمركي بتجارة وتهريب المخدرات إلي السعودية

إتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس، مخلص جمركي وآخرين بتجارة وتهريب المخدرات إلي السعودية، ورد المتهم الأول بأنه غير مذنب وأن قيامه بالتوقيع على المستندات من صميم عمله، وذلك على خلفية البلاغ الذي أعادته محكمة الإستئناف إلي المحكمة لوجود بينة مبدئية لتوجيه الاتهام.

وبحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة فإن المتهمين كانوا يواجهون تهمة الشروع في تهريب حاوية في طريقها إلى المملكة العربية السعودية مخبأة بحمولتها (39) ألف حبة مخدرة بسوبا، حيث شطبت محكمة الجمارك الدعوى في مواجهتهم سابقاً، إلا أن الاستئناف أعادت الملف لوجود بينة الاتهام، وتم تحديد جلسة أخرى للمواصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)