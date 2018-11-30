ضبط (11) متهماً يلعبون القمار داخل منزل بشرق النيل

شرعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف في محاكمة (11) متهماً بممارسة لعب القمار داخل منزل بمنطقة “حطاب” بشرق النيل، وحددت جلسة لاحقة لمثول المحقق في الملف أمامها للإدلاء بإفادته في القضية.

وحسب الإتهام فإن شرطة النظام العام بمحلية شرق النيل وإثر معلومة توفرت لها بأن منزلاً يديره صاحبه للعب القمار، وبعد التأكد من المعلومة، تحرك أفراد من الشرطة بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة وداهمة المنزل حيث عثر على (11) متهماً يلعبون الميسر وأمامهم مبلغ (1804) جنيهات، إضافة إلى وجود حشيش بحوزة أحد المتهمين.. عليه تم القبض على المتهمين واقتيدوا إلى قسم الشرطة.

ومن خلال التحقيقات مع المدانين وعقب اكتمال التحقيقات كافة تم تقديمهم الي النيابة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)