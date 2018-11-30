بدء محاكمة موظف بسرقة شيك من شركة يعمل بها

نظرت محكمة الخرطوم شمال في البلاغ المفتوح في مواجهة موظف سابق دخل مقر الشركة التي يعمل بها والاستيلاء على (70) ألف جنيه وتحويلها إلى أحد معارفه والدخول بها في مقاصة ليتم تدوين بلاغ في مواجهته، حيث استمعت المحكمة للمتحري بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة الذي قدم الشيك كمعروض إتهام إلى جانب خطاب المعامل الجنائية.. وحددت المحكمة جلسة للسير في إجراءات المحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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