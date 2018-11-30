كشف متحر، مساعد شرطة التحقيقات الجنائية للمحكمة عن تفاصيل مثيرة في ضبط نظامي سابق بالاستخبارات العسكرية اخل عربة “كليك” بحوزته (12) بندقية كلاشنكوف وطبنجة و(10) طلقات بمحلية كوستي بولاية النيل الأبيض. وكشف المتحري بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة أمام قاضي محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال إدريس إسماعيل أن الشاكي، ضابط بجهاز الأمن، أفاد بأنه ضبط المتهم وبحوزته (12) بندقية كلاشنكوف وطبنجة و(10) طلقات داخل عربة كليك بمنزله، موضحاً أن المتهم له سوابق قضائية بتجارة الأسلحة والذخائر إلا أنه أنكر السابقة القضائية، ووجهت له النيابة تهماً تحت المواد (9، 19، 44، 26) من قانون الأسلحة والذخائر و(5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب، وتم تحديد جلسة للمواصلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأمن يكشف تفاصيل ضبط نظامي سابق بالاستخبارات بحوزته (12) بندقية كلاشنكوف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .