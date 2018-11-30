قناة CNN تفصل أحد صحفييها لدعمه فلسطين

الخليج 365 | فريق التحرير
فصلت قناة "سي أن أن" الأمريكية، أمس الخميس، أحد صحفييها عقب دعمه للشعب الفلسطيني ومطالبته بمقاطعة "إسرائيل" خلال كلمة قالها في الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم CNN بربارا ليفين، إن الصحفي "مارك ليمونت هيل" لم يعد يعمل مع الشبكة، وامتنعت عن توضيح أسباب الفصل.
وتحدث هيل خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، مطالبًا بمقاطعة "إسرائيل" والتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطنيين، وقال "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".
وبعد كلمته هذه شن الإسرائيليون هجومًا واسعًا على هيل واتهموه بـ "معاداة السامية"، وطالبوا جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما.
وفي الوقت الذي دافعت جامعة Temple عن هيل معتبرةً تصريحاته تخص شخصه فقط، خضعت CNN للضغوطات، وأعلنت فصله.
وعلق هيل عبر حسابه على "تويتر" على الهجوم الذي تعرض إليه، قائلًا إنه "يدعم حرية الفلسطينيين، ويعارض بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية"، فيما نفى العبارات المنسوبة إليه حول معاداته للسامية واليهود.
شاهد كلمته في الأمم المتحدة:
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