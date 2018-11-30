عارضات فرنسيات يشاركن في ندوة لدعم القضية اليمنية بباريس (صور)

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شاركت عارضات فرنسيات متطوعات لدعم القضية اليمنية، عرضا للأزياء اليمنية التقليدية خلال ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية. تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير، حيث شارك عدد من الباحثين وخبراء الأمم المتحدة والنشطاء الحقوقيين من فرنسا وبلجيكا وسويسرا.

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