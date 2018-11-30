كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير اليمن لدي فرنسا: الحوثيون لا يملكون أي مشروع سياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار رياض ياسين سفير اليمن لدي فرنسا، منذ قليل، إلي أن الحوثيون لا يعرفون سوى العنف والقتل ويصعب تصورهم كشركاء، لافتاً إلي أنهم المليشيات الوحيدة في التاريخ التي تستخدم طائرات وصواريخ باليستية.
وأضاف ياسين خلال ندوة "تناقض التقارير الأممية - القانون الدولي وواجب الحماية" بـمنتدى باريس للسلام والتنمية، أن الحوثيون لا يملكون أي مشروع سياسي، مشيرًا إلي أننا نريد لكل منظمات الإغاثة في اليمن أن تكون شاهد عيان.
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