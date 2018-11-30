كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير اليمن لدى فرنسا: العالم يعرف مدى المعاناة التي تشهدها البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض ياسين، سفير اليمن لدى فرنسا، إن العالم أجمع يتحدث عن مدى المعاناة التي يشهدها الشعب اليمني، منذ اندلاع انقلاب مليشيات الحوثي على قوات الشرعية، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاوضات في الآونة الحالية، حول كيفية إعمار وإغاثة اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة له داخل ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.

وأوضح ياسين، أن هناك شقين يجب الحديث عنهم الأول فهو تقرير خبراء الإنسان عن الوضع باليمن، والثاني عن الإغاثة داخل البلاد، متمنيًا أن يكون المؤتمر مثمر قائلاً: "جميع الضيوف لهم علاقة باليمن وحاولوا دعمه بشتى الطرق".