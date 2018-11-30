كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض ياسين: نتطلع لبناء جسور تعاون إنسانية ومساندة بكل أشكالها في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير رياض ياسين عبدالله سفير اليمن لدى فرنسا، أن العالم إلي الآن يتحدث عن المعانات، ولكنه يجب الآن أن نتحدث عن كيفية الإعمار والإغاثة، حيث هناك مفاوضات واتصالات ولكنها تأخذ كثير من الوقت.

وأضاف ياسين، خلال ندوة ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية حول الشأن اليمني في باريس، أنه يتطلع لتشكيل شبكة للعمل الإنساني في اليمن، وبناء جسور تعاون إنسانية ومساندة بكل أشكالها.

هذا وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، ندوة حول الشأن اليمني ينظمها منتدى باريس للسلام والتنمية في برج مومبارناس الشهير.