مغربي يفر من السجن في سويسرا وعشرات الأمنيين يبحثون عنه!

فر مغربي يبلغ من العمر 23 سنة، أمس الخميس، من داخل السجن في سويسرا، خلال زيارته للطبيب.

وذكر موقع “Suisse Blick”، أن عشرات من المسؤولين يبحثون عنه من أجل اعتقاله، فيما أكدت الشرطة السويسرية، أن المغربي المعتقل فر بعدما كان في زيارة للطبيب الخارجي بـ”فراونفيلد” شمال شرق البلاد.

وطمأنت الشرطة المحلية، أن المُعتقل الفار من العدالة، فر وهو مصفد الأيدي، ولا يشكل خطرا على السكان.