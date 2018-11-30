5 نجوم مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة

تصدرت قائمة المرشحين الـ34 لجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018، أسماء 5 لاعبين مغاربة، على رأسهم عميد المنتخب الوطني مهدي بنعطية، المحترف بصوف يوفنتوس الإيطالي.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي خلال سنة 2018 والتي ضمت إضافة لبنعطية، كلاً من أيوب الكعبي، المحترف بفورتش الصيني، وحكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، ثم إسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد الرياضي، ومحمود بنحليب، نجم الرجاء وهداف كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم الساحرة المستديرة المنتمين للقارة السمراء، من بينهم محمد صلاح، المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي، وعبد المومن دجابو، لاعب وفاق سطيف الجزائري، و الغيني نابي كييتا، من صفوف ليفربول أيضا.

أما عن جائزة أفضل لاعب صاعد للسنة، فسينافس عليها 6 لاعبين من بينهم كل من الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب دورتموند الألماني. ومحمود بنحليب من صفوف الرجاء الرياضي، رفقة الإيفواري فرانك كيسي، من إنتر ميلان، والسنغالي إسماعيلا سار، ثم أندري أونانا، نجم الأياكس، ولاعب ليستر سيتي الشاب ويلفريد نديدي.