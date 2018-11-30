 قبل قرار “الكاف” الحاسم..شوبير متفائل من استضافة المغرب لـ”كان 2019″

قال أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، والعض الحالي بالإتحاد المصري للعبة، إن المغرب أصبح على بعد خطوات من استضافة نهائيات كأ الأمم الإفريقية “كان 2019″، بدلاً من الكاميرون.

وأكد شوبير ببرنامجه التلفزيوني، أمس الخميس، أن الكاميرون غير جاهز لاستضافة العرس الكروي القاري، بعد تعثر الأشغال بأبزر منشاته الكروية المرشحة لاستضافة التظاهرة الرياضية، لذا فالجهاز الكروي القاري سيتجه إلى المغرب لإنقاذ موقفه أمام “الفيفا”.

نجم الأهلي المصري السابق، شدد بأن الكاميرون لديها ملعبين فقط جاهزين للنهائيات، وهو ما يصعب مهمة البلد في الإبقاء على كأس الأمم الإفريقية على أرضها، خصوصاً وأن هنالك بلدان أخرى جاهزة لاحتضان البطولة الكروية، بنسختها الجديدة التي ستعرف مشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16.

يٌشار، إلى أن “الكاف” سيتدارس، اليوم الجمعة، جميع تقارير اللجان التفتيشية التي حلت بالكاميرون خلال الشهور الأخيرة، قبل الإعلان رسميا باجتماع أكرا، الإبقاء على التظاهرة أو سحبها من الكاميرون بشكل رسمي، والبحث عن البلد الجاهز لاحتضانها.