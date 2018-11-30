عاجل..”الكاف” يصدر عقوباته في حق الرجاء ولاعبه ياجور

كشفت المجلس التأديبي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، عن عقوباته الصادرة في حق فريق الرجاء الرياضي ولاعبه محسن الياجور، بعد أحداث ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الذي جمع الطرفين قبل 6 أيام على أرضية ملعب محمد الخامس.

وقرر “الكاف” توقيف اللاعب محسن الياجور، لثلاث مباريات مندرجة تحت لواء مسابقات الاتحاد الإفريقي القارية، إثر دخوله في شجار مع أحد لاعبي فيتا كلوب، وحصوله على بطاقة حمراء بعد صافرة نهاية المباراة التي انتهت لصالح النسور الخضر بثلاثية نظيفة.

في حين سيكون نادي الرجاء الرياضي، مطالباً بأداء غرامة مالية أولى قدرها 5000 دولار، بسبب استعمال جماهيره للشهب النارية في مباراة الذهاب بـ “دونور”، وغرامة ثانية محددة في 5000 دولار أيضاً، بسبب رمي جماهيره لقارورات صوب أرضية الملعب.

يشار، إلى أن رفاق محمود بنحليب سيخوضون لقاء الإياب بكينشاسا، بعد غد الأحد، بحثاً عن تتويج قاري من قلب ملعب الشهداء الشهير، وهو اللقب الذي غاب عن خزائن المجموعة منذ سنة 2003.