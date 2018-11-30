اللد: انطلاق المظاهرة الاحتجاجية ضد العنصرية وهدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت من ساحة المسجد العمري الكبير في مدينة اللد بعد صلاة الجمعة مباشرة، المظاهرة الاحتجاجية ضد العنصرية الممنهجة والاعتداء على المتظاهرين وهدم المنازل العربية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

وشاركت قيادات وكوادر سياسية واجتماعية ونواب من القائمة المشتركة وممثلو لجنة المتابعة وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية والأطر والجمعيات الأهلية وأعضاء بلدية اللد العرب في المظاهرة التي بادرت إليها اللجنة الشعبية في اللد.

وطالب المتظاهرون بوقف أوامر هدم المنازل العربية، والبدء بتخطيط الأحياء العربية والابتعاد عن عسكرة الحياة المدنية للعرب في المدينة، ورفعوا اللافتات والشعارات المنددة بالاعتداء على المتظاهرين المحتجين على هدم المنازل، ورددوا هتافات داعية إلى حل أزمة السكن ومنع الهدم فورا.

تفاصيل أوفى بعد قليل...