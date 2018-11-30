لاعب مغربي يرفض ارتداء زي منتخب أوروبي عريق!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر النجم المغربي المحترف في الدوري الهولندي بصفوف أياكس أمستردام، نصير مزراوي، تمثيل منتخب بلاده بدلا من ارتداء زي منتخب هولندا، وذلك لسبب أكسبه احتراما وحبا كبيرين من قبل جماهير منتخب بلاده.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها موقع "فولكسكرانت"، إن "الأجواء الجميلة التي يعيشها مع أسود الأطلس قد سحرته، خصوصا الأدعية وقراءة القرآن الكريم التي يحرصون عليها قبل كل مباراة".

وشدد الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، على أن مواجهات فريقه أمام الأندية الأوروبية تخلو من هذه الأجواء.

وحول كيفية استعداده نفسيا لخوض المباريات الدولية بعد استدعائه إلى المنتخب المغربي من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، رغم إغراءات رونالد كومان، مدرب الطواحين الهولندية، قال مزراوي "قبل الدخول إلى أرضية الملعب، نقوم بقراءة القرآن والأدعية في غرفة تغيير الملابس، تتم القراءة باللغة العربية، وهي مختلفة عن اللهجة المغربية، ولكن أفهم الآيات والأدعية، فقد تعلمت ذلك في السابق أثناء ذهابي إلى المساجد هنا (هولندا)".

يشار إلى أن مزراوي (20 عاما) استعاد مكانته الرسمية ضمن خطط الفرنسي رونار، مدرب أسود الأطلس، الذي بات يعتمد عليه كورقة تكتيكية أساسية بعد مستواه الكبير رفقة أياكس أمستردام، الذي جعل مسؤولي المنتخب الهولندي يلحون في طلبه ومحاولة إقناعه لارتداء قميص بلدهم، وهو ما رفضه الظهير الأيمن المتألق ليلبي نداء قلبه ويختار المغرب عن قناعة تامة.