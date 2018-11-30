برشلونة يبحث عن بديل لتعويض غياب أومتيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني بدأ البحث عن بديل مناسب لتعويض غياب نجمه الفرنسي، صامويل أومتيتي، الذي يعاني من إصابة شديدة في الركبة اليسرى، بحيث ما زالت عودته النهائية مشكوك فيها رغم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت بالصيف المقبل، ولكن النادي الكاتالوني يريد تأمين دفاعه مؤقتًا خلال الـ6 أشهر المقبلة، لتعويض غيابات أومتيتي وفيرمايلين المتكررة.

وقد حددت الإدارة الرياضية لبرشلونة مواصفات المدافع المطلوب في النادي لمدة 6 أشهر فقط، وأبرزها أن يملك الكثير من الخبرة.

واعترفت إدارة النادي بصعوبة العثور على مدافع بالمواصفات المطلوبة، خاصة أن برشلونة يريده على سبيل الإعارة، مثلما كان سيحدث مع الكرواتي داريو سرنا قبل عامين.

واختتمت الصحيفة بقولها إن أبرز اللاعبين المرشحين لتغطية هذا المركز في برشلونة هما اللاعب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع زينيت الروسي، والبرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي.