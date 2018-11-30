أستراليا: احتجاجات تطالب بإقالة الحكومة بسبب تغير المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشد آلاف الأطفال الأستراليّين اليوم الجمعة، احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ، في مظاهرة كبيرة خلال ساعة الغداء في الحي التجاري في مدينة سيدني، برفقة آبائهم وأمهاتهم ومدرّسيهم، ليطالبوا برحيل رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأعلن الأطفال إضرابهم عن الدّراسة اليوم، ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن أحد قادة الاحتجاج للحشود التي ترتدي الزي المدرسي قوله إنّ "هذه ليست إلّا البداية، هذا أول إضراب لنا وأول تحرك لنا معًا... سنواصل قيادة المزيد من الحملات حتى يحدث شيء".

وشهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها احتجاجات مشابهة بعد أن خرج التلاميذ في العاصمة كانبيرا في احتجاج هذا الأسبوع.

وانتقد موريسون الاحتجاجات، قائلا إنه يريد أن تكون الأولوية للتعليم وليس للنشاط السياسي في المدارس وقال وزير الموارد مات كانافان إن التحرك يعرض الأطفال للفشل.

كما دفع قرار الإضراب أحد الوزراء الأستراليين، إلى القول في مقابلة إذاعية إنّ " الخروج من المدارس والاحتجاج... لن تتعلم شيئا من ذلك... أفضل شيء يمكن أن تتعلمه من المشاركة في الاحتجاج هو كيفية الانضمام إلى طابور إعانة العاطلين عن العمل لأن هذه ستكون حياتك في المستقبل".

وأستراليا واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم، لأسباب منها اعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. وفي وقت سابق هذا العام خفضت الحكومة المحافظة التزاماتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ.

وسببت سياسة الطاقة انقسامات عميقة داخل الائتلاف المحافظ وكان المشكّكون في تغير المناخ قوة رئيسية وراء الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكوم ترنبول في آب/ أغسطس.