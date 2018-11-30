عامل أردني يهاجم إسرائيليين في إيلات ويصيبهما بجروح خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم عامل أردني يعمل في ميناء مدينة إيلات (أم الرشراش)، صباح اليوم الجمعة، عاملين إسرائيليين وأصابهما بجراح بالغة الخطورة، دون أن تٌعرف بعد دوافعه.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن العامل الأردني هاجم إسرائيليين بمطرقة وأصابهم بجروح خطيرة.

وأكد الموقع أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العامل الأردني، وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما صرّحت الشرطة أن جميع الاحتمالات قيد الفحص والدراسة.

يشار إلى أن هناك اتفاقا بين عمان وتل أبيب، يقضي بموجبه بتشغيل عمالة أردنية في مدينة إيلات جنوبي البلاد.