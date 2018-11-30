سورية: القصف استهدف 7 مواقع لقوات النظام والمليشيات الإيرانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مصادر مطلعة أن القصف الذي شهدته المنطقة الجنوبية في سورية، الليلة الماضية (الخميس الجمعة)، نفذته طائرات إسرائيلية واستهدف 7 مواقع لقوات النظام والمليشيات التابعة لإيران.

وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مواقع في منطقة حرفا بريف القنيطرة ​​​​​​واللواء "121" التابع للفرقة السابعة ميكا "مشاة" في قوات النظام، والذي يتمركز على تل برقالة في منطقة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي.

كما طاول اللواء "75" الواقع على تل قواص في المنطقة ذاتها، والتابع للدفاعات الجوية للنظام السوري، كما سقطت صواريخ بالقرب من مقر اللواء "67" في المنطقة نفسها، ومواقع في "تل المانع"ومحيط "الصنمين" بريف درعا الشمالي.

واستهدف القصف اللواء "90" واللواء "80" في منطقتي حضر وحرفا بالقنيطرة. ويضم اللواءان عناصر من مليشيات "الدفاع الوطني" وعناصر من المليشيات الإيرانية، أما اللواء "156" مشاة، والذي تعرض للقصف في المنطقة ذاتها، فيعتبر نقطة تمركز للعناصر الإيرانية وعناصر "حزب الله" اللبناني، ويضم أيضا نقطة اتصال. ولفتت المصدر إلى أن القصف استمر لوقت تجاوز الساعة.

فيما نقلت "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة أن التوقعات تشير إلى أن القصف تم عبر طائرات تمركزت فوق الأجواء الإسرائيلية ولم تدخل الأراضي السورية، ولم يسمع في المناطق السورية أي صوت لهدير الطائرات، وتزامن ذلك مع إطفاء الأنوار في كافة المواقع والمراصد الإسرائيلية في الجولان المحتل.

وأوضحت المصادر أن عدة صواريخ انفجرت فوق نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات الروسية في سورية، وتقع بالقرب من جبل الشيخ المحتل.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لقصف كثيف على جنوبي سورية. ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة جنوبي العاصمة (دمشق) وأسقطتها".

يذكر أن القصف أمس هو الأول من نوعه منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث توقفت سلسلة الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام والمجموعات الإيرانية في سورية، منذ إسقاط طائرة "إيليوشين 20" الروسية وقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها من قبل مضادات النظام 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، وحملت روسيا إسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وإعلان موسكو تزويد نظام الأسد بنظام الدفاع الجوي "إس 300".