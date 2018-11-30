نائبة تستعرض مهاراتها في كرة القدم داخل البرلمان

الخليج 365/ بغدادنشرت نائبة في مجلس العموم البريطاني تدعى "هانا بارديل" مقطع فيديو لها وهي تقوم باستعراض مهاراتها الكروية داخل المجلس العموم البريطاني.

وأظهرت بارديل البالغة 35 من العمر مهارات كروية مميزة حيث استطاعت اللعب بالكرة لفترة دون سقوطها على الأرض.

ونقلت صحيفة " الغارديان" البريطانية تعليق رئيس البرلمان البريطاني، جون جون بيركو، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي:" إن القاعة التاريخية لا يجب أن تستخدم لمثل هذا النشاط".



وقالت بارديل إن النواب النساء قمنا بهذا النشاط احتفالا بانضمامهن لنادي كرة القدم الخاص ببرلمانيات المملكة المتحدة واضطررن لاحقاً إلى تقديم اعتذار لرئاسة البرلمان عما بدر منهن.