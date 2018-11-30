سوريا: مقتل أكثر من 30 مدنيا بقصف للتحالف الدولي بريف دير الزور

الخليج 365/ بغدادأعلنت وسائل الاعلام السورية الرسمي، الجمعة، عن مقتل أكثر من 30 مدنيا في غارة شنها طيران التحالف الدولي في قرية الشعفة بريف دير الزور السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن طيران التحالف الدولي ارتكب مجزرة جديدة في قرية الشعفة بريف دير الزور، والحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.

وكان طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة قصف في الـ 26 من الشهر الجاري منازل في قرية أبو الحسن بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.

