الملا: دعم كامل للصومال لتطوير البترول والتعدين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٦ م
طارق الملا وزير البترول
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، حرص مصر على دعم دول القارة الإفريقية في إطار ثوابت السياسة المصرية، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الإفريقية، قائلا إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم مسئولي البلدين لبحث مجالات التعاون في قطاعي البترول والتعدين والبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل أوجه التعاون، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهذا القطاع ليصبح عنصراً رئيسياً لاقتصادها الأمر الذي يشكل أملاً بالنسبة لمستقبل الصومال.
وأشار الملا، في بيان له، اليوم الجمعة، عقب لقائه وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبد الرشيد محمد، إلى أن الوزير الصومالي أكد الحاجة الملحة لبلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البترول والتعدين وكيفية طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول، إذ ترغب الصومال طرح أول مزايدة العام المقبل،
وأشار الملا، في بيان له، اليوم الجمعة، عقب لقائه وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبد الرشيد محمد، إلى أن الوزير الصومالي أكد الحاجة الملحة لبلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البترول والتعدين وكيفية طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول، إذ ترغب الصومال طرح أول مزايدة العام المقبل، خاصة أنها تمتلك أطول ساحل في إفريقيا.
ولفت إلى أن الجانب الصومالي يسعى للاستفادة من خبرة شركات البترول المصرية في أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات البترولية، والحاجة الملحة لتدريب الكوادر الصومالية في مراكز التدريب المصرية لتنمية وتأهيل مهاراتهم، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور رئيسي في تنمية الثروات الطبيعية الصومالية
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