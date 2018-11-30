انت الان تتابع مدبولي يوافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٢ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء العدل والآثار وشئون المجالس النيابية وممثلي الجهات المعنية، واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية.

ويأتي ذلك بعد أن يتم إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 508 كنائس ومبانٍ تابعة.ووجه رئيس الوزراء، بقيام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم