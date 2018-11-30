انت الان تتابع مقتل 30 مدنيًا في غارات للتحالف الدولي بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٥ ص

قصف طيران التحالف الدولي، اليوم الجمعة، قرية الشعفة في ريف محافظة دير الزور السورية، وأفادت وكالة «سانا» نقلا عن مصادر أهلية، أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، جاء ذلك بعد أن قصف طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، في الـ 26 من شهر نوفمبر الجاري، منازل الأهالي في قرية أبو الحسن بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وقالت مصادر محلية سورية، أمس الخميس، إن عشرات السجناء، من بينهم قادة في تنظيم داعش الإرهابي، قد قتلوا إثر غارات جوية للتحالف الدولي على سجن تابع للتنظيم في بلدة الكشمة شرقي دير الزور في سوريا. وأكدت المصادر، أن نزلاء سجن ديوان الأمن المركزي معظمهم من المتهمين بالتهريب والتعامل مع فصائل سورية مسلحة وقوات