انت الان تتابع الأهلي يواجه «التنمر» بماراثون دراجات بمشاركة صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نظم الأهلي «ماراثون» للدرجات شارك فيه وزير الشباب والرياضة والعامري فاروق، ولفيف من كبار الشخصيات والعديد من الفنانين والرياضيين ضمن مشاركة الأهلي في حملة «أنا ضد التنمر»

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون الدراجات بمشاركة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى استقبله العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ومهند مجدي عضو المجلس، وشارك في الماراثون وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، كما حرص النادي الأهلي على تكريم أشرف صبحي وكبار المشاركين في الماراثون.

وأقيم المارثون برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحادي الدرجات والرياضة المدرسية وتحت إشراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل، وانطلق الماراثون من أمام باب النادي المطل على مستشفى المعلمين بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة والمئات من طلاب المدارس، بالإضافة للعديد من أعضاء النادي. وأعقب المارثون ندوات

وأقيم المارثون برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحادي الدرجات والرياضة المدرسية وتحت إشراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل، وانطلق الماراثون من أمام باب النادي المطل على مستشفى المعلمين بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة والمئات من طلاب المدارس، بالإضافة للعديد من أعضاء النادي.

وأعقب المارثون ندوات تثقيفية للكبار والصغار دعما لحملة «أنا ضد التنمر» التي ينظمها الأهلي على هامش مشاركته في الحملة القومية لحماية الطفل من العنف التي تقام تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

الأهلي يكرّم الوزير والقيادات المشاركة

وحرص العامري فاروق، على إهداء وزير الشباب والرياضة درع وعلم النادي الأهلي، وذلك على هامش مشاركته، وحرص نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على تكريم رؤساء الاتحادات والمسئولين المشاركين في تنظيم الماراثون الذي يقام ضمن حملة الأهلي ضد التنمر برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء على رأس المكرمين من القيادات كلٌّ من؛ الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وزير الرياضة يشكر الأهلي

حرص أشرف صبحي، على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، متمنيا له الشفاء ودوام الصحة، وأبدى «صبحي» سعادته بحسن التنظيم من جانب جميع القائمين على المبادرة والماراثون، مشيدا بالمؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي لدورها الرياضي والاجتماعي والوطني في تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تفاعل الإعلام والمجتمع يزداد مع مثل هذه المبادرات الهادفة، خاصة حينما يتبناها ناد بحجم وقيمة النادي الأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية.

وأشار «صبحي» إلى أنه حرص بإصرار كبير على المشاركة في هذه المبادرة الهادفة التي تؤكد أن الرياضة كقوة ناعمة يمكنها توصيل الرسائل المجتمعية البناءة لخدمة لمجتمع المصري.

وواصل وزير الرياضة، بأنه شارك في عدة مبادرات مختلفة خلال الأيام الماضية؛ إيمانا منه بهذا الدور لهذه المؤسسات التي تهدف إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعي عن طريق حملات التوعية للشباب في شتى المجالات.

واختتم الوزير حديثه بأنه استمتع بالمشاركة في مبادرة النادي الأهلي ضد التنمر، ومن قبلها مشاركته في عدة مبادرات في مختلف المحافظات ضد التحرش والعنف؛ للتأكيد على أن الرياضة تمثل رسالة هادفة تنشد تطوير المجتمع بمختلف سلوكياته.

العامري: الأهلي يبذل جهودا كبيرة لمحاربة الظواهر المجتمعية السلبية

حرص العامري فاروق، على توجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة على المشاركة كما وجه نائب رئيس الأهلي الشكر إلى هشام السنجاري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم، الذي شارك في فعاليات الماراثون نائبا عن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وكذلك وجّه الشكر إلى وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأوضح العامري فاروق أن النادي الأهلي تبنى حملة محاربة التنمر انطلاقا من رسالته السامية ومكانته كأكبر وأعرق أندية إفريقيا والشرق الأوسط ؛ وإيمانا بدوره الريادي في التصدي للظواهر السلبية، خاصة إنها حملة قومية تشارك بها مؤسسات مرموقة على رأسها العديد من الوزارات إلى جانب الشراكة مع «يونيسيف» والاتحاد الأوربي.

وأضاف أن الاهلي يبذل جهودا كبيرة في هذا الملف، من باب المسئولية المجتمعية ومبادئ النادي التي ترفض وبشكل قاطع كل أشكال التنمر، والذي يعتبر سلوكا عدوانيا لا يتسق مع القيم الرياضية والأخلاقيات التي يتبنى النادي نبذها في الأطفال والشباب على حد السواء وكذلك كافة فئات المجتمع.

ودعا نائب رئيس النادي الى اعتماد ميثاق شرف لنبذ التنمر بكافة صوره، مؤكدا أن هناك مساعي كبيرة يبذلها النادي لضمان محاربة أي ظواهر مجتمعية سلبية؛ من أجل بناء جيل قوي يكون قادرا على تشريف مصر والنادي، ويساهم في بناء المجتمع.

أبدى هشام السنجري، سعادته بحضور هذه المبادرة، ومشاركة وزارة التعليم في هذا الحدث الذي نظمه النادي الأهلي قلعة الرياضة المصرية، وأوضح السنجاري خلال كلمته أن مشاركة الوزارة في هذا الماراثون جاءت بتكليف من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لإيمانه بدور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في نشر التوعية والأهداف الإيجابية في المجتمع المصري.

وأضاف هشام السنجري أن تجمع أكثر من مؤسسة لدعم حملة «ضد التنمر» التي ينظمها النادي الأهلي؛ يدعو للفخر وتوحد طوائف كثيرة من المجتمع المصري لأهداف نبيلة وإيجابية، وتمنى السنجاري في ختام حديثه أن تكون مشاركة وزارة التربية والتعليم إيجابية ومثمرة في حملة «أنا ضد التنمر»؛ من أجل نشر التوعية والحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع.