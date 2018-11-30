طالب بتحرير فلسطين.. "سي إن إن" تفصل محللاً سياسياً

في خطوة لافتة، فصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، المحلل السياسي مارك لامونت هيل، عقب دعوته، في خطاب له بالأمم المتحدة، إلى مقاطعة إسرائيل وتحرير فلسطين.

ونقل عن المتحدث باسم الشبكة قوله إن هيل لم يعد يعمل في "سي إن إن"، حيث أثيرت ادعاءات بأن هناك تشابها بين تصريحاته وبين تصريحات تنظيمات معادية لإسرائيل، مثل حركة حماس، التي تدعو لتحرير الشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر.

وبعد فصله من عمله في الشبكة، قال هيل إنه يدعم الحرية الفلسطينية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف أنه ينتقد إسرائيل، ولكنه لا يدعم معاداة السامية وقتل الإسرائيليين، أو كل الادعاءات التي نسبت إليه في أعقاب خطابه.

وأوضح أن ذكر "من النهر إلى البحر" لم يكن بهدف "القضاء على شيء ما أو شخص ما، وإنما كان دعوة للعدالة، سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية"، مؤكدا أن أقواله كانت واضحة في الخطاب، وأن أي نقاش لن يغير من حقيقة أقواله.

وكان هيل قد قال في خطابه: "لدينا الفرصة للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني، وليس بالأقوال فقط، وإنما بالأفعال أيضا.. علينا أن نقوم بعمل سياسي، محلي ودولي، يمنحنا العدالة، ويحرر فلسطين".

