شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوجه طلب إحاطة بشأن تضارب جهات الولاية على أراضى طرح النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ووزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، ووزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى، بشأن تضارب جهات الولاية على أراضى طرح النهر.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "هناك حالة من التضارب والتخبط بين الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بالولاية على أراضى طرح النهر، مشيرًا إلى توارد المشكلات المتعلقة بتلك الأراضى، من جانب بعض المتضررين، من مسألة تضارب الولاية عليها".

وذكر عضو مجلس النواب فى بيانه، أن الواقعة المتعلقة بأرض المشتل الكائنة بأسفل كوبري 15 مايو، والتي تقع حالًا تحت تعامل حى العجوزة، والتى تم ربطها بقرار إسناد من جانب هيئة النظافة والتجميل إلى إحدى الشركات الخاصة للاستثمار فيها، وبناء على ذلك، فإن تعامل حى العجوزة على تلك الأرض، أو تعامل المحافظات أو الوحدات المحلية، على أراضى طرح النهر بشكل عام، يعتبر مخالف لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1991م، والذي يحظر تعامل رؤساء الأحياء والوحدات المحلية على أراضى طرح النهر.