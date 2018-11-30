استقالة وزير خارجية سلوفاكيا احتجاجا على رفض الاتفاقية الأممية للهجرة

أعلن وزير خارجية ​سلوفاكيا​ ميروسلاف لاجكاك عن تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على رفض البرلمان السلوفاكي الموافقة على اتفاقية ​الأمم المتحدة​ بشأن الهجرة الآمنة.

ولافض برلمان سلوفاكيا في وقت سابق بأغلبية 90 صوتا مقابل 15 صوتا الموافقة على اتفاقية الهجرة الآمنة بدعوى أنها تتعارض مع سياسة البلاد المتعلقة بالأمن والهجرة.

وانضمن سلوفاكيا إلى كل من ​النمسا​ و​سويسرا​ و​التشيك​ و​المجر​ و​إسرائيل​ و​بولندا​ و​أستراليا​، التي تراجعت عن تأييدها لهذه الاتفاقية، وأعلنت أيضا عدم المشاركة في اجتماع ​مراكش​، الذي من المقرر أن يلتئم بين 10 و11 كانون الأول المقبل للموافقة رسميا على هذه الاتفاقية.