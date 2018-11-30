جعجع: يجب ان نتكاتف جميعاً لنمنع سقوط هذه الدولة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "ليس المستهدف من التهجمات الأخيرة سعد او ​رفيق الحريري​ بحد ذاتهما، بل المستهدف هي ​الدولة اللبنانية​ بمفهوم الأكثرية الصامتة من اللبنانيين"، مشددا على أنه "يجب ان نتكاتف جميعاً لنمنع سقوط هذه الدولة".

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