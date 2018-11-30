النشرة: اندلاع حريق في مؤسسة البقاع التجارية لبيع الأدوات الصحية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ ان حريقا شب في مؤسسة البقاع التجارية لبيع الأدوات الصحية ولوازم ​الكهرباء​ والخرضوات في ​بعلبك​ صباح اليوم، وقد حضرت على الفور فرق إطفاء ​الدفاع المدني​ بإمرة المدير الإقليمي بلال رعد، وتمكنت من إخماد النيران والحؤول دون امتدادها إلى المحلات التجارية المجاورة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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