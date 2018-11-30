النشرة: قوى الامن تزيل التعديات على مشروع الليطاني قرب مفرق الخرايب

اشار مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​، الى وصول آليات للقوى الامنية لإزالة التعديات على مشروع الليطاني قرب مفرق ​الخرايب​، وسط ​احتجاجات​ من اصحاب المحلات التجارية.

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