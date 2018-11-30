وزيرة هولندية تعلن عن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية ومصر والإمارات

أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ​سيغريد كاغ​ أنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من ​هولندا​ إلى ​السعودية​ ومصر والإمارات ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب ​اليمن​".

ولفتت، خلال جلسة للبرلمان، إلى أن "الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن"، مشيرة إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات".