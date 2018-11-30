انت الان تتابع هيو جاكمان يهجر wolverine ويتحول إلى مطرب في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

مفاجأة شديدة أعلنها النجم هيو جاكمان لجمهوره، وصدمة كبيرة لمحبي شخصية وولفرين، فبعد تردد أخبار عن عودته لأداء الشخصية الشهيرة، كانت المفاجأة أنه أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوم الخميس 29 نوفمبر أنه يعد لجوله فنية كبيرة ليقدم حفلات غنائية استعراضية حية مع أوركسترا كاملة حول العالم، وأنه سوف يقوم بجولة فنية كمطرب طوال عام 2019 تحت عنوان The man,The music, The show. الجولة ستكون في عدة ولايات أمريكية وأوروبا نيوزيلندا وأستراليا البلد التي جاء منها هيو، وأكد النجم ذو الـ50 عامًا أنه في قمة السعادة لتحقق حلمه.

هيو بالفعل يقدم حاليا عرضًا غنائيًا استعراضيًا على مسرح برودواي الشهير في نيويورك، لكن لأول مرة يقوم بجولة فنية يقدم فيها الأغاني الذي قام بأدائها في أشهر أفلامه، ومنها أفلام The Greatest Showman، الذي عرض العام الماضي، وحصل على العديد من الجوائز والترشيحات، Les Misérables الذي عرض عام 2012 وحصل