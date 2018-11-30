هيو جاكمان يهجر wolverine ويتحول إلى مطرب في 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص
مفاجأة شديدة أعلنها النجم هيو جاكمان لجمهوره، وصدمة كبيرة لمحبي شخصية وولفرين، فبعد تردد أخبار عن عودته لأداء الشخصية الشهيرة، كانت المفاجأة أنه أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوم الخميس 29 نوفمبر أنه يعد لجوله فنية كبيرة ليقدم حفلات غنائية استعراضية حية مع أوركسترا كاملة حول العالم، وأنه سوف يقوم بجولة فنية كمطرب طوال عام 2019 تحت عنوان The man,The music, The show. الجولة ستكون في عدة ولايات أمريكية وأوروبا نيوزيلندا وأستراليا البلد التي جاء منها هيو، وأكد النجم ذو الـ50 عامًا أنه في قمة السعادة لتحقق حلمه.
هيو بالفعل يقدم حاليا عرضًا غنائيًا استعراضيًا على مسرح برودواي الشهير في نيويورك، لكن لأول مرة يقوم بجولة فنية يقدم فيها الأغاني الذي قام بأدائها في أشهر أفلامه، ومنها أفلام The Greatest Showman، الذي عرض العام الماضي، وحصل على العديد من الجوائز والترشيحات، Les Misérables الذي عرض عام 2012 وحصل
هيو بالفعل يقدم حاليا عرضًا غنائيًا استعراضيًا على مسرح برودواي الشهير في نيويورك، لكن لأول مرة يقوم بجولة فنية يقدم فيها الأغاني الذي قام بأدائها في أشهر أفلامه، ومنها أفلام The Greatest Showman، الذي عرض العام الماضي، وحصل على العديد من الجوائز والترشيحات، Les Misérables الذي عرض عام 2012 وحصل عنه على جائزة الكرة الذهبية لأفضل ممثل.
هيو أكد سعادته الشديدة بتحقيق حلم حياته بالغناء، وقال "هذا حلم كبير تحول أخيرًا إلى حقيقة، أن أقف على المسرح أغني وأرقص وأقدم استعراضات، وفي نفس الوقت أسرد حكايات شيقة"، وأكد جاكمان أنه سيشاركه في العرض 30 راقصًا ومطربًا، بجانب 26 شخصًا في الأوركسترا المصاحبة لهم، وبسعادة شديدة يضيف هيو "طوال حياتي أحب حضور الحفلات الموسيقية، والآن أصبح لي حفلتي الخاصة كل ليلة".
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