إفريقيا أبرز المستفيدين من تصنيف فيفا الجديد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهد التصنيف العالمي الجديد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، تألقا لافتا للنظر للمنتخبات الإفريقية التي ارتقت في المراكز بشكل ملحوظ

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، ولكن تقلص الفارق بين بلجيكا وفرنسا صاحبة المركز الثاني (لم يتغير مركزها) والبرازيل صاحبة المركز الثالث (لم يتغير مركزها) بصورة كبيرة، وخسرت كل من فرنسا وبلجيكا 6 نقاط في التصنيف العالمي بسبب الخسارة في دوري الأمم الأوروبية، في الوقت الذي حصدت فيه البرازيل 7 نقاط بالفوز على كل من أوروجواي (السابعة تراجعت مركزًا واحدًا) والكاميرون (55 عالميًا، تراجعت 4 مراكز).

وكانت البرتغال أبرز المستفيدين من خسارة أوروجواي، حيث إرتقت مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة السادسة عالميًا، واستفادت كل من السويد وهولندا من الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، حيث يحتلان المركز الـ14 مناصفة بعدما إرتقت السويد 3 مراكز مقابل ارتقاء هولندا مرتبة واحدة. وحققت صربيا انتصارين متتاليين في دوري

وكانت البرتغال أبرز المستفيدين من خسارة أوروجواي، حيث إرتقت مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة السادسة عالميًا، واستفادت كل من السويد وهولندا من الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، حيث يحتلان المركز الـ14 مناصفة بعدما إرتقت السويد 3 مراكز مقابل ارتقاء هولندا مرتبة واحدة. وحققت صربيا انتصارين متتاليين في دوري الأمم الأوروبية لترتقى 6 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الآخير لتحتل المركز 29 عالميا، كما ارتقت التشيك 6 مراكز لتحتل المرتبة 42 عالميًا. كانت المغرب من أصحاب أكبر القفزات بين المصنفين الـ50 الأوائل عالميًا، من خلال القفز 7 مراكز لتوجد في التصنيف 40 عالميًا بعد الفوز على كل من الكاميرون وتونس، واستفادت السنغال من خسارة تونس، لترتقي مركزين وتحتل المرتبة 23 عالميًا كأفضل فريق إفريقي في التصنيف العالمي الأخير. وشهدت القارة الإفريقية قفزات أخرى في التصنيف العالمي أمس، حيث ارتقت موزمبيق 5 مراكز لتحتل التصنيف 117 عالميًا، وارتقت أنجولا 5 مراكز أيضًا لتحتل التصنيف 125 عالميًا، وارتقت السودان 8 مراكز لتوجد في التصنيف 127 عالميًا، وارتقت جزر القمر 5 مراكز لتوجد في المرتبة 143 عالميا، وأخيرًا ارتقت جامبيا 7 مراكز لتحتل التصنيف 166 عالميًا. ومن المنتخبات التي حققت تقدما ملحوظا أيضًا في التصنيف العالمي الأخير هي كوسوفو التي ارتقت 6 مراكز لتحتل المركز 131 عالميًا. وفيما يلي ملخص التغييرات في التصنيف العالمي الصادر أمس الخميس:

- المتصدر: بلجيكا (بدون تغيير). وفيما يلي ملخص التغييرات في التصنيف العالمي الصادر أمس الخميس:- المتصدر: بلجيكا (بدون تغيير). - منتخبات جديدة دخلت المراكز العشرة الأولى: لا يوجد. - منتخبات خرجت من المراكز العشرة الأولى: لا يوجد. - عدد المباريات الدولية: 154 مباراة. - أكثر المنتخبات خوضًا للمباريات: ماليزيا (5 مباريات). - أكثر الفرق صعودًا بالنقاط: جامبيا (19 نقطة). - أكثر الفرق صعودًا بالتصنيف: السودان (8 مراكز). - أكثر الفرق تراجعًا بالنقاط: تونس (22 نقطة). - أكثر الفرق تراجعًا في التصنيف: بنين وروسيا (7 مراكز). - فرق خرجت من التصنيف العالمي: لا يوجد. وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- بلجيكا: 1727 نقطة. وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:1- بلجيكا: 1727 نقطة. 2- فرنسا: 1726 نقطة. 3- البرازيل: 1676 نقطة. 4- كرواتيا: 1634 نقطة. 5- إنجلترا: 1631 نقطة. 6- البرتغال: 1614 نقطة. 7- أوروجواي: 1609 نقاط. 8- سويسرا: 1599 نقطة. 9- إسبانيا: 1591 نقطة. 10- الدنمارك: 1589 نقطة.

أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف العالمي: أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف العالمي: 23- السنغال: 1505 نقاط. 26- تونس: 1493 نقطة. 40- المغرب: 1440 نقطة. 44- نيجيريا: 1427 نقطة. 49- الكونغو الديمقراطية: 1420 نقطة. 51- غانا: 1412 نقطة. 55- الكاميرون: 1394 نقطة. 56- مصر: 1393 نقطة. 61- بوركينا فاسو: 1371 نقطة. 64- مالي: 1363 نقطة. أفضل 10 منتخبات عربية: أفضل 10 منتخبات عربية: 26- تونس: 1493 نقطة. 40- المغرب: 1440 نقطة. 56- مصر: 1393 نقطة. 67- الجزائر: 1347 نقطة. 69- السعودية: 1335 نقطة. 74- سوريا: 1322 نقطة. 79- الإمارات: 1309 نقاط. 81- لبنان: 1296 نقطة. 83: عمان: 1291 نقطة. 88- العراق: 1271 نقطة.

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