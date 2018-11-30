انت الان تتابع الفشل يُخيم على لقاء «ترامب وشي» في قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تسود حالة من الشكوك إزاء إمكانية مساهمة لقاء ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في إيقاف التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بين البلدين خلال قمة مجموعة العشرين

تعول الأوساط الاقتصادية الدولية الكثير على قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية جلوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج لوضع حد للصراع التجاري بين البلدين. وعلى الرغم من الآمال المعقودة، فإن حالة من الخوف سيطرت بشكل واضح على الأوساط العالمية من إمكانية فشل القمة المنتظرة، لا سيما إذا تمسك كل من الجانبين بوجهة نظره دون محاولة حقيقية للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن الصراع التجاري القائم.

وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب الرئيس الصيني في عشاء عمل خلال قمة مجموعة العشرين خلال الساعات القليلة المقبلة، ويبدو أنها ستكون فرصة ضائعة جديدة لتحسين العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفقًا لما جاء في موقع VOX الإخباري الأمريكي. قيمة اليوان.. الصين تناور بآخر كروتها في الحرب التجارية

وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب الرئيس الصيني في عشاء عمل خلال قمة مجموعة العشرين خلال الساعات القليلة المقبلة، ويبدو أنها ستكون فرصة ضائعة جديدة لتحسين العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفقًا لما جاء في موقع VOX الإخباري الأمريكي.

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ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان حربهما التجارية الجارية، إلا أن النتيجة المحتملة قد تكون ضياع فرصة إيجاد صيغة متفق عليها بين الجانبين، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها بشكل متكرر من الصفقات المحتملة على أمل أن تستجيب الصين لمطالبها.

وأعربت إدارة ترامب عن ثقتها قبل الاجتماع في إمكانية الوصول إلى حلول تضمن للبلدين النسق الاقتصادي والتجاري الأمثل، حيث قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين في ترامب: "هناك إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن الأمور تسير ببطء شديد بين الدولتين، إلا أنها غير متوقفة.

من جانبه، لفت مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى أن ترامب وشى لديهما علاقة جيدة، لكنهما أكدا أن كلًا منهما سيمثل مصالح بلده في الأرجنتين.

ويحذر الخبراء من أن الاجتماع سيكون عقيمًا وغير منفتح على الفرص المواتية لإقامة تسوية تجارية واقتصادية حول النزاعات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقالت بوني جلاسر الخبيرة في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "أتوقع أن يقول الزعيمان بعض الكلمات الطيبة حول أهمية العلاقات الثنائية، ولكن لا حلول تلوح في الأفق لتلك الأزمة".

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وفي حال لم يتمكن ترامب وشى من وضع دولتهما على مسار أكثر ميلًا للصداقة والود، فإن العلاقة الاقتصادية الأهم في العالم ستزداد سوءًا، وهو الأمر الذي حذرت منه الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت أنه من غير المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الحرب التجارية.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، هدد ترامب بزيادة معدلات التعريفة الجمركية على السلع الصينية من 10 إلى 25%.

وحسب الموقع الأمريكي، فإن الخبراء رأوا أن التهديد من المحتمل أن يكون تكتيكًا لتحسين الموقف الأمريكي قبل المحادثات مع الرئيس الصيني، خاصة في ظل دراية بكين بمدى الآلام الاقتصادية التي ألمت بالبلدين.

وبشأن ذلك، قالت جلاسر: "سأكون مندهشة إذا اتفقوا على وقف التصعيد في التعريفات الجمركية لأن ترامب ينظر إلى التعريفات كمصدر مالي حيوي.. لذا قد تبدو النتيجة إيجابية لفترة قصيرة، وبعد ذلك سيقول ترامب إنه غير راضٍ عن العرض الصيني ويعلن عن المزيد من التعريفات".

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ونوهت أبيجيل جريس الخبير في الشؤون الصينية بأنه "في حال التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح ألا يستمر ذلك بسبب الصين".

وقال جريس الذي عمل كمستشار سابق لترامب: إن "جذور التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين هيكلية، خاصة أن الحزب الشيوعي الصيني يرفض رأسمالية السوق الحرة"، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الخلافات بين عشية وضحاها.