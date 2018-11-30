الان تتابع مخابرات الجيش اللبناني تعلن مقتل 4 مطلوبين خطيرين في بعلبك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت - الخليج 365:

قتل 4 مطلوبين خطيرين، اليوم، في عملية أمنية نفذتها مخابرات الجيش اللبناني في حي الشراونة في بعلبك، دون وقوع إصابات بين عناصر الجيش.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن اشتباكات جرت، صباح اليوم، بين الجيش ومطلوبين، على إثر مداهمات قامت بها قوة من الجيش في بلدة حوش تل صفية قضاء بعلبك، حيث أقامت حواجز للجيش على كل المداخل.