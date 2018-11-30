إضراب عدد من المهاجرين عن الطعام عند الحدود الأمريكية مع المكسيك

بدأ عدد من المهاجرين الذين يخيمون عند الحدود الأمريكية مع المكسيك حملة إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتراض الشرطة المكسيكية طريقهم، إذ ينتظرون نيل الفرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة، أن آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى ينتظرون عند الحدود إما خارجها أو في ملاجئ مكتظة منذ وصولهم مدينة تيخوانا الحدودية الواقعة شمال غرب المكسيك منذ أسابيع.

وأرسلت السلطات المكسيكية بعض المهاجرين إلى ملجأ جديد لتخفيف الضغط، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة عند الحدود أصبحت مضطربة على نحو متزايد في الأيام الأخيرة بعدما أطلق موظفو الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المهاجرين قالوا إنهم كانوا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني كما أهانوا الموظفين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل كامل إذا أصبحت الهجرة غير خاضعة للسيطرة.

