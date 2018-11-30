الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 23 قتيلاً أفغانياً في ضربة أمريكية

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 23 مدنيا أفغانيا، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في ضربة جوية أمريكية على إقليم هلمند بجنوب البلاد، هذا الأسبوع.

ويقول الجيش الأمريكي إنه يتحرى الواقعة، التي جرت يوم الثلاثاء، عندما قصفت طائرة هليكوبتر مجمعا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والأفغانية، بمنطقة كرمسير في هلمند.

وقال سكان محليون إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في الضربة التي وقعت في ظل تصعيد للعمليات الجوية، فيما يتبع الجيش الأمريكي نهجا أكثر شراسة لإجبار حركة طالبان على المشاركة في مفاوضات السلام.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) إلى زيادة كبيرة في عدد القتلى المدنيين الذين يسقطون في ضربات جوية، قائلة إنها تشعر بقلق خاصة لمقتل أطفال.

وجاء في بيان للبعثة، بخصوص الواقعة الأخيرة في هلمند: "تشير النتائج الأولية إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا نساء وأطفال".

وأضاف: "تعمل البعثة جاهدة للتحقق من المعلومات التي تشير إلى أن ما يصل إلى عشرة أطفال قتلوا إلى جانب ثماني نساء، كما أصيب ثلاثة أطفال، بينهم طفل في الثامنة".

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن 649 مدنيا قتلوا في ضربات جوية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، أي أكثر من أي عام سابق منذ 2009، على الأقل عندما بدأت البعثة توثيق أعداد القتلى.

