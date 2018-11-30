قصف إسرائيلى على مواقع قرب دمشق والجنوب السورى

قصف الجيش الإسرائيلى، مساء الخميس، أهدافًا فى ريف دمشق وأخرى فى جنوب سوريا، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما ذكر الإعلام الرسمى السورى أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت بكثافة للأهداف المعادية".

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، ليل الخميس، إنّ القوات الإسرائيلية "استهدفت مناطق في القطاع الجنوبي والقطاع الجنوبي الغربي من ريف العاصمة دمشق ومناطق على الحدود الإدارية مع ريف القنيطرة".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية شوهدت تطلق صواريخها بكثافة فى سماء المنطقة».

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" قد أفادت نقلًا عن مصدر عسكرى أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت "لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة" بريف دمشق و"أسقطتها"، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.

