ترامب يلغى اجتماعه مع بوتين في "قمة العشرين" بسبب الأوضاع السياسية الأمريكية الداخلية

رجحت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة العشرين، بسبب الأوضاع السياسية الأمريكية الداخلية، وليس بسبب حادثة البحر الأسود.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسف الكرملين لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
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