جمعية الشارقة الخيرية تحيي يوم الشهيد

أحيت جمعية الشارقة الخيرية، يوم الشهيد الخميس، بحضور سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تخليداً لذكرى الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

نظمت جمعية الشارقة الخيرية، فعالية بمناسبة يوم الشهيد، يوم الخميس، في مقرها، بحضور سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية، وعبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، ومسؤولي الجمعية وموظفيها، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تخليداً لذكرى الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأكد سعادة عبد الله مبارك الدخان، أن الجمعية تحيي يوم الشهيد، الذي نستحضر فيه قصة بطولة وشهادة، يحفظها الجميع عن ظهر قلب، ويعشقها الكبار والصغار، وأوضح أن يوم الشهيد هو أحد أبرز أيام العز والبطولات والتضحية، فيه ترتفع رايات المجد، وتحلق عالياً، وتعانق السماء، أنه يوم نعتز به، ونرفع هاماتنا عالياً، فخراً بشهدائنا.

وتابع سعادته، أن إحياء يوم الشهيد، واجب وطني وأخلاقي، ومناسبة وطنية نؤكد من خلالها على محبتنا وولائنا وتقديرنا لقيادتنا الرشيدة، ونجدد فيها العهد والوعد بحماية هذا الوطن، والمحافظة عليه، حتى يكون واحة أمن وسعادة ورخاء، وليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، في جميع الميادين.

ورفع سعادة الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، أسمى آيات التقدير والعرفان، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قرر أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً، بتضحيات شهداء الوطن، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.