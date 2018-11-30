شكرا لقرائتكم خبر عن نائب دار السلام يتفقد أعمال تركيب سور حديد لكوبرى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام أعمال تركيب سور حديد لكوبري دار السلام، بمشاركة اللواء طارق اليماني رئيس الحي، وعدد من قيادات التنفيذية والشعبية والشبابية للحزب.

واستمع النائب خالد عبد العزيز فهمي، إلي الأهالي حول مشكلة التكدس لمروري لكوبري دار السلام، والذى أكد على حلها من اليوم بعد إنشاء سور الحديد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تركيب سور حديدى لكوبرى دار السلام، يساعد بشكل كبير على حل المشاكل التى كانت تسبب معاناة للمواطنين من حيث تعطيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين وما يترتب على ذلك من تعطيل انجاز مصالحهم بسبب صعوبة التنقل والخروج من كوبرى دار السلام فضلا عن ارتفاع نسبة الحوادث.

وتابع النائب خالد عبد العزيز فهمى ، أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة مع رئيس الحى ، تركيب السور الحديدى حتى الانتهاء منه لضمان حل مشكلة المواطنين والقضاء على التكدس المرورى بتلك المنطقة