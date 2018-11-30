شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت يطالب وزير الاتصالات بأسماء 2500 مدرسة تم مدها بخدمة فايبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بسرعة إرسال كشف بأسماء الـ 2500 مدرسة التى تم الإعلان عنهم خلال فعاليات مؤتمر cairo ICT 2018 بإدخال خدمة فايبر بتلك المدارس فى إطار تطوير المدارس الحكومية ومدها بالتكنولوجيا الحديثة. وأضاف البرلمانى جون طلعت فى تصريح لـ" الخليج 365" أن وزير الاتصالات أعلن عن إدخال خدمة فايبر إلى 2500 مدرسة ،وفقا للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات ، مطالبا بمنح البرلمان كشف بأسماء تلك المدارس حتى يتمكن من زياراتهم وتفقدهم للوقوف على مستوى الخدمة وهل تم تشغيلها أم لا بما يضمن تحسين مستوى المنظومة التعليمية فى مصر والارتقاء بها لخدمة التلاميذ والطلبة.

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