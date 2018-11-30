صحف سعودية: روسيا تفاوض المملكة على خفض النفط

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء الهند استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية"، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي التقى في مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث التبادل الاستثماري.
ونقل رئيس الوزراء تحياته لخادم الحرمين الملك سلمان بن...
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