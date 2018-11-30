10 آلاف فرصة عمل في 59 مصنعا.. ورواتب تتراوح ما بين 1600 و4500 جنيه.. تعرف على التفاصيل

محمد خيرالله

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غدا السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني، الذى يعقد بـ"دوار" العاشر من رمضان بالشرقية، لتوفير 10218 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر، ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والإسهام فى حل مشكلة...