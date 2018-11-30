صحف القاهرة تبرز توجيه السيسي للحكومة بتطبيق معايير الجودة بالمشروعات القومية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما توجيهه للحكومة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية في المشروعات القومية، وكذلك منح الرئيس وسام الرياضة لمنتخب مصر للإسكواش الحائز على بطولة العالم، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم.

كما اهتمت الصحف بكلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لـ"آلية دول جوار ليبيا" بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، والتي أكد خلالها أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي وأن يكون حل الأزمة ليبيا - ليبيا.

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