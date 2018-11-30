النشرة: دورية اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، ان دورية اسرائيلية مدعومة بجيب عسكري تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ ما بين الغجر ووادي العسل مرورا ب​العباسية​، وكان عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحديدية المركبة على هذا السياج لتفقد اجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبتة عليها، قابله بالجانب اللبناني دوريات مشتركة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ راقبتت الوضع. وتزامنا يسجل تحليق للطيران المروحي فوق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​.

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