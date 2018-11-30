سرقة خزنة من مؤسسة تجارية في زحلة في داخلها 20 الف دولار

اقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول الى مؤسسة جبران سابا التجارية في المدينة الصناعية في زحلة، بالكسر والخلع، وأخرجوا الخزنة من داخل المؤسسة وفي داخلها مبلغ 20 الف ​دولار​. وعلى الفور توجهت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

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