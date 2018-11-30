قوى الامن: إمرأة بكماء تائهة في كفرشيما من يعرفها او يعرف ذويها يبلغ عنها

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بيان انه في الساعة 23.00 من تاريخ 29/11/2018 وفي محلة كفرشيما، عثر على امرأة بكماء في العقد الخامس من العمر ليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها.
وقد عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً لإشارة القضاء المختص صورتها، وطلبت من الذين يعرفونها أو يعرفون أي شيء عن ذويها، الإتصال بفصيلة درك الحدث في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466553/05، بغية إستلامها.
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