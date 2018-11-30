قوى الامن: إمرأة بكماء تائهة في كفرشيما من يعرفها او يعرف ذويها يبلغ عنها

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بيان انه في الساعة 23.00 من تاريخ 29/11/2018 وفي محلة ​كفرشيما​، عثر على امرأة بكماء في العقد الخامس من العمر ليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها.

وقد عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص صورتها، وطلبت من الذين يعرفونها أو يعرفون أي شيء عن ذويها، الإتصال بفصيلة درك الحدث في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466553/05، بغية إستلامها.