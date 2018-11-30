أعلنت وزيرة النقل الكوريّة الجنوبيّة كيم هيون مي عن "إعادة ربط شبكات السكك الحديدية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ما قد تشير إلى بداية حقبة من الازدهار المشترك بين الشمال والجنوب".
وكان قطار يقلّ مهندسين ومسؤولين كوريين جنوبيين قد انطلق في رحلةً استثنائيّة من محطّة دوراسان الكوريّة الجنوبيّة الواقعة قرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريّتين نحو الشمال، لإجراء دراسات مشتركة لاحتمال إعادة ربط شبكات السكك الحديد في كلا البلدين.
وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى منذ عام 2007 التي يمرّ فيها قطار كوري جنوبي نحو الشمال.
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون من كوريا الجنوبية في الشمال لدرس إعادة ربط سكك الحديد بينهما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .