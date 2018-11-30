مسؤولون من كوريا الجنوبية في الشمال لدرس إعادة ربط سكك الحديد بينهما

أعلنت وزيرة النقل الكوريّة الجنوبيّة كيم هيون مي عن "إعادة ربط شبكات السكك الحديدية بين ​كوريا الجنوبية​ و​كوريا الشمالية​ ما قد تشير إلى بداية حقبة من الازدهار المشترك بين الشمال والجنوب".

وكان قطار يقلّ مهندسين ومسؤولين كوريين جنوبيين قد انطلق في رحلةً استثنائيّة من محطّة دوراسان الكوريّة الجنوبيّة الواقعة قرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريّتين نحو الشمال، لإجراء دراسات مشتركة لاحتمال إعادة ربط شبكات السكك الحديد في كلا البلدين.

وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى منذ عام 2007 التي يمرّ فيها قطار كوري جنوبي نحو الشمال.